Политзаключенного осудили на год колонии за «оскорбление» Лукашенко 22.11.2022, 11:20

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Антон Яковук

Приговор озвучила судья Марина Скалкович.

18 ноября в суде Московского района Бреста вынесен приговор 29-летнему политзаключенному Антону Яковуку. Его признали виновным по ст. 368 Уголовного кодекса («Оскорбление Лукашенко») и приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима. Приговор озвучила судья Марина Скалкович, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Антон был задержан 29 сентября 2022 года. Мужчину судили за то, что он выложил в сториз в «Инстаграм» видео с Лукашенко с комментарием из одного слова, которое обвинение посчитало «унизительным».

Известно, что Яковук — футбольный фанат, болеет за английский «Ливерпуль». Как минимум с 2015 по 2019 он играл за любительский брестский клуб «Смена».

Марина Скалкович известна политически мотивированными приговорами. 16 февраля она признала Игоря Новикова виновным в надписях на фасадах зданий и комментарии в сторону Лукашенко, назначив ему два года колонии общего режима. Она же осудила политзаключенного Александра Антонюка на 1,5 года лишения свободы по «делу хороводов». Также судья признала виновным Вячеслава Панасюка в комментарии под фотографией председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника, направив его на два года «химии».

Поддержать Антона можно по адресу: СИЗО-7. 224030, г. Брест, ул. Советских пограничников, 37. Антон Вячеславович Яковук.

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