Как Минобороны РФ превратилось в подобие пресс-службы ВСУ 1 Андрей Окунь

22.11.2022, 11:27

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Сергей Шойгу

Россия вынуждена играть вторым номером.

Минобороны России накануне отчиталось о том, что ВСУ безуспешно наступают на трех направлениях: в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Однако, по заявлениям российского ведомства, армия успешно отбила все атаки украинцев.

Минобороны РФ пытается делать хорошую мину при плохой игре, но получается далеко не идеально. Если почитать сводки военного ведомства хотя бы за последние десять дней, то обязательно сложится впечатление, что ВСУ только и делают, что наступают. Россия в свою очередь вынуждена играть вторым номером и отвечать «превентивными артиллерийскими ударами» и обороняться.

Из-за отсутствия реальных побед и потерянной инициативы Минобороны России превратилось в подобие пресс-службы ВСУ. Оно оперативно отчитывается об украинских наступлениях, а в ответ рассказывает только о точечных и локальных победах российских войск.

Вторичность, в которую погрузились все государственные институты России, даже пугает. Страна не производит, а только огрызается, рычит и обвиняет.

Вся российская госсистема деградировала до того состояния, когда открытие племенного центра по разведению индейки в Тюменской области подается как значимое достижение страны. Когда в качестве военных успехов преподносятся обстрелы жилых домов и объектов энергетической инфраструктуры.

Не лезли бы никуда с таким уровнем госуправления, но нет, поверили в себя, переоценили возможности. Теперь всей страной расхлебываем. А угомонись вовремя начальство, тогда бы и не пришлось печатать на 3D-принтере ноги и руки для мобилизованных. И даже проклятое НАТО не распространялось бы на восток.

Андрей Окунь, t.me

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