«Обезьянку из хэппи мила храню до сих пор» 22.11.2022, 11:32

Какие воспоминания остались у белорусов от McDonald’s.

У Анны и Василия была традиция заезжать в McDonald’s по дороге из Минска в Гродно. Юля однажды после бургера добиралась домой на таблетках. У Светланы и Кирилла еда из Мака была только данью подростковой моде, сейчас они предпочитают готовить дома. А у Алены 20 лет хранится синяя обезьяна из Хэппи Мила. Читатели и читательницы Hrodna.life рассказали, каким был McDonald’s в их детстве и юности и какие впечатления и воспоминания о себе он оставил.

В Гродно первый Макдональдс открыли только в 2020 году. До этого гродненцам приходилось ездить за бургерами и Хэппи Милом в другие города или просить знакомых или родителей, чтобы привезли заветную коробочку с гамбургером и игрушкой.

Один из читателей Hrodna.life рассказал, что визит в Макдональдс был обязательным по дороге из Гродно в другой город: «Летом в детстве ездили с дедушкой на машине в Витебск. По дороге всегда заезжали в McDonald’s в Минске — за Хэппи Милом».

Игрушками играли, а не ставили на полку

У Анастасии тоже есть детские воспоминания про минский Макдональдс и Хэппи Милы. Когда мама брала детей с собой в Минск, обязательно заезжали в Мак.

«Если мы с братом не могли поехать с мамой, то она нам привозила Хэппи Мил. Бывало, что и мамины подруги просили для своих детей привезти. Ну и конечно же радость, что наконец-то опять съем Хэппи Мил».

Игрушка и еда из Хэппи Мила стали для Анастасии обязательным условием путешествия: «По-другому никак! Игрушки в то время были действительно классные, не то что сейчас, какой-то картон».

«Когда в Гродно открылся Мак, конечно же, повела туда мужа и ребенка. Не часто, но брали там еду по дороге домой. Живем-то рядом», — говорит она.

Игрушек из Мака у Анастасии почти не осталось. Часть раздали знакомым, когда она выросла. Другие выбросили, потому что их потрепало время. «Мы ж играли в них, а не на полку ставили для красоты. Это сейчас игрушки стоят столько, что только любоваться за такие деньги можно. Раньше как-то они были более доступны по ценовой категории».

Из командировки очень ждали папу. С Хэппи Мил

«Игрушки [в Happy meal — прим. Hrodna.life] были не так важны, как бургер, — вспоминает Анна. — Он остывал за дорогу, но я грела его в микроволновке и топтала за обе щеки». Коробочку с бургером и игрушкой Анне всегда привозил из командировки папа. Она ждала его до позднего вечера, потому что знала — вместе с папой приедет Хэппи Мил.

По словам гродненки, «новомодные и выпендрежные» предложения из Мака ей не интересны и сейчас: «Классический бургер или чизбургер с катошкошкой фри — самое любимое».

Мак на Притыцкого для Анны стал обязательной точкой маршрута из Минска в Гродно, когда путешествовать приходилось на машине. «Там как раз есть парковка. Заедешь, съешь вкусняшек и в путь на Гродно, — говорит Анна. — Теперь уже нет этого благоговейного трепета, но в путешествиях, особенно в ночных переездах, всегда заруливали на бургер».

Города разные — а Мак один

Традиция посещать Макдональдс в разных городах есть и у Василия. Первый раз он попробовал фастфуд в конце 90-х на школьной экскурсии в Минске. «Помню, как пытался привезти брату колу в стаканчике попробовать, но не помню — удалось ли», — говорит он.

В гродненском McDonald’s Василий был уже взрослым и только раз. «Уже не так атмосферно, мне не понравилось. Может, потому что детство прошло».

Вопрос выживания и крайней необходимости

В родном городе Светланы Макдональдса не было. Первый раз она попробовала еду из Мака, когда поехала в Минск к сестре в 1997-м году. «Она была студенткой, а я — подростком из провинциального городка. И я даже тогда не впечатлилась Маком, ну вот совсем. Еда на вкус отвратная, невообразимая толкотня и суета кругом, даже игрушка Хэппи Мила не спасла ситуацию».

По словам Светланы, она заходила в Макдональдс только в «самых крайних случаях, когда ездила за границу и не было ничего с собой, а есть жуть как хотелось. Вкус был все такой же».

Свою 14-летнюю дочь Светлана тоже не поощряет есть фаст-фуд, потому что считает такую еду не полезной. «После нее сразу заметно ухудшение состояния кожи и живот болит, — поделилась читательница. — Когда ешь нормальную еду, то навряд ли у тебя будет желание кормиться фастфудом. Разве что это будет вопросом выживания и крайней необходимости».

«Едой нужно наслаждаться и кайфовать от каждого кусочка. Ведь еда — это самое доступное удовольствие, а Мак — это совсем не о том», — считает Светлана.

Сразу «вау», а потом обыденно

Кирилл не видит смысла ходить в McDonald’s и тем более кормить этой едой своих детей. «Я сам люблю готовить и могу приготовить шаурму и бургер, но такую еду мы едим редко, — объяснил гродненец. — Каждому свое. Кто-то каждый день там ест и детей туда водит кормить».

Один из читателей Hrodna.life рассказал, как 8 лет назад в Маке на проспекте Независимости в Минске им дали салат цезарь с замороженной курицей: «Мы панику не поднимали, но больше в Мак не ездили».

Юлия тоже не разделяет восторгов по поводу Мака. В Гродно, по ее мнению, есть много других заведений, где вкуснее и ближе.

В Минске Юля с ребенком заходили в Макдональдс, когда ездили в цирк. «Впечатления были ужасные. Игрушка страшная, даже не помню какая это была коллекция, и еда была невкусной, — рассказала она о впечатлениях. — Потом еще через 7 лет я снова была в Минске. Ждала автобус ехать домой и зашла в Мак. Хорошо, что таблетки были с собой — домой еле доехала».

Никаких особых чувств не вызывает еда из Макдональдса у Жени и Глеба. «Ужасно безвкусная еда», — считает Евгений. Глеб был в Маке всего два раза и больше не хочет. «Обычная сеть, как и магазины. Заходишь, впечатление сразу „вау“, а потом обыденное».

Обезьянку из хэппи мила храню до сих пор

В середине 90-х первый раз посетил McDonald’s и Алексей. «Это было летом в Торуне [город в Польше — Hrodna.life]. Бургер мне тогда не понравился, а вот картошечка зашла очень», — вспоминает гродненец.

Алена не помнит, какой по вкусу была в детстве еда из McDonald’s, но хорошо запомнила коктейль. «В Кракове попробовала молочный шейк и с тех пор в Беларуси я не могла найти даже похожий по вкусу», — говорит девушка. Эта первая встреча с Маком и его вкусами была в 2003.

Поездка длилась несколько дней, поэтому на ночлег детей забирали польские семьи. «Я боялась, что попаду в семью одна — так и вышло. В Кракове меня забрали к себе две сестры, которые, наверно заметили, что мне страшно. Чтобы я не боялась, отвели в McDonald’s и заказали молочный коктейль, — говорит Алена. — Единственная игрушка, которая у меня была из Хэппи Мила — синяя обезьяна. Ее привезла из той же поездки, только покупала Хэппи Мил уже в Варшаве. Она до сих пор лежит где-то на даче».

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