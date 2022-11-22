Нефтяная удавка на шее у Путина
- Telegram-канал «Родина слонов»
- 22.11.2022, 11:39
Россия добровольно складывает с себя статус значимого геополитического игрока.
Цены на нефть в понедельник рухнули почти на 5% — минимального уровня с января этого года, после публикации в Wall Street Journal информации о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность повышения квот на добычу нефти на декабрьском заседании на 500 тыс. барр. И это после того, как ОПЕК+ всего лишь два месяца назад приняла совершенно противоположное решение, что означает кардинальное изменение политики Саудовской Аравии в отношении Москвы и Вашингтона.
В течение этого года администрация Байдена принимала несколько попыток давления на Саудовскую Аравию с целью добиться увеличения ею объемов добычи нефти, однако королевство оставалось непреклонным, сохраняя свою приверженность договоренностям в рамках ОПЕК+.
Не сдался наследный принц Салман и после формального окончания действия этих договоренностей, о которых ОПЕК+ договорилась еще летом 2020-го, во время кризиса пандемии, а в октябре им было принято откровенно враждебное по отношению к Западу решение о сокращении квот на добычу.
Своей политикой Салман преследовал две цели: помочь республиканцам и Трампу, на победу которых он делал ставку, т.к. они гораздо лояльнее относятся к нарушениям прав человека в королевстве и не так агрессивно продвигают зеленую повестку, которая в долгосрочной перспективе угрожает экономическому благополучию страны; а во-вторых Салман с начала прихода к власти стремился проводить более диверсифицированную внешнюю политику и начал сближаться с другими мировыми центрами силы – Китаем и Россией.
Были у него и хорошие личные отношения с Путиным. Теперь же Салман готов резко повернуться лицом к Вашингтону. Что же произошло?
Проигрыш республиканцев на промежуточных выборах в США указал на кризис в партии, причиной которого стал тот человек, на которого Салман и делал ставку – Трамп. Он превращается в сбитого летчика с президентскими амбициями, что будет и дальше бить по республиканской партии: он легко выиграет партийные праймериз, но почти гарантированно проиграет национальные выборы.
В итоге дальнейшая ставка на Трампа становится просто бессмысленной для королевства, а значит нужно договариваться с Байденом и демократами, которые с высокой долей вероятности будут контролировать Белый Дом как минимум до 2028 года.
Решение увеличить добычу нефти, если оно состоится, будет означать, что страны Персидского залива отворачиваются от России и перестают рассматривать ее в качестве мирового центра силы и значимого глобального игрока.
И было бы странным, если бы они должны были думать иначе: Путин сам не поехал на G20, по сути добровольно сложив с России статус значимого геополитического игрока, не говоря уже про военные «успехи» России.
Россия проигрывает, мобилизация провалилась и не привела к быстрым военным успехам. США хватило трат около 5% годового бюджета Пентагона на поддержку Украины, чтобы уничтожить регулярную российскую армию и заставить Россию собирать резервную.
Учитывая сохранение демократами контроля над Сенатом, а значит и сохранение политики поддержки Украины, потеря российского военного потенциала продолжится как минимум уже имеющимися темпами, а скорее всего даже более ускоренными.
Таким образом, ранее сохранявшие нейтральный статус страны персидского залива экономически присоединяются к антироссийской коалиции и готовы нивелировать ее потенциальные попытки оказать давление на нефтяной рынок после введения потолка цен на российский экспорт. С учетом фактического присоединение Турции к потолку цен в минувшую пятницу можно засвидетельствовать впечатляющие успехи администрации Байдена по дальнейшей изоляции России от внешнего мира и снижению ее политического и экономического потенциала.
Честно говоря, я уже устал считать победы Путина…
Telegram-канал «Родина слонов»