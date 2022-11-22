Задержан лидер ликвидированной «Перспективы» Анатолий Шумченко
- 22.11.2022, 11:41
Он уехал на допрос и не вернулся.
Силовики задержали лидера ликвидированного властями Республиканского общественного объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолий Шумченко, пишет zerkalo.io.
21 ноября он поехал на допрос в Барановичи «в качестве свидетеля» и не вернулся. Как ранее сообщал сам Шумченко, милиция проводила проверку по факту «обвинений в адрес военнослужащих».
Позже стало известно, что Шумченко задержан до суда по административному делу за «распространение экстремистских материалов» — за репост восьмилетней давности информации издания, которое было признано властями «экстремистским».
В прошлую пятницу у Шумченко прошел обыск, во время которого у предпринимателя забрали компьютер и телефон.
Не так давно он также рассказывал в соцсетях, что собрал «тревожный чемодан» на случай форс-мажора.
— Готовлюсь к худшему, — сказал предприниматель.