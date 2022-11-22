Задержан лидер ликвидированной «Перспективы» Анатолий Шумченко 22.11.2022, 11:41

Анатолий Шумченко

Фото: «Радыё Свабода»

Он уехал на допрос и не вернулся.

Силовики задержали лидера ликвидированного властями Республиканского общественного объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолий Шумченко, пишет zerkalo.io.

21 ноября он поехал на допрос в Барановичи «в качестве свидетеля» и не вернулся. Как ранее сообщал сам Шумченко, милиция проводила проверку по факту «обвинений в адрес военнослужащих».

Позже стало известно, что Шумченко задержан до суда по административному делу за «распространение экстремистских материалов» — за репост восьмилетней давности информации издания, которое было признано властями «экстремистским».

В прошлую пятницу у Шумченко прошел обыск, во время которого у предпринимателя забрали компьютер и телефон.

Не так давно он также рассказывал в соцсетях, что собрал «тревожный чемодан» на случай форс-мажора.

— Готовлюсь к худшему, — сказал предприниматель.

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