Скандального антиукраинского блогера, сбежавшего от мобилизации в РФ, выгнали из Сербии 8 22.11.2022, 11:46

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Илья Давыдов

Однако неудача ничему не научила россиянина.

Пророссийский видеоблогер Илья Давыдов, известный под псевдонимом Илья Мэддисон, стал нежелательным гостем в Сербии, куда сбежал из РФ от мобилизации. Причиной послужили его оскорбительные слова 7-летней давности в адрес жителей страны.

Путинисту дали несколько дней на то, чтобы собрать вещи и уехать. Как пишет «Обозреватель», об этом сам Мэддисон написал в Telegram-канале.

«Г*вно страшное. И Балканы, и ракия (национальный сербский напиток. – Ред). Ненавижу сербов, ракию, бухло, их культуру. Цыгане! Может, есть в чате любители сербов, но я их даже братушками не считаю», – сказал Мэддисон много лет назад.

Запись блогера нашли и прислали сербам, у которых он прятался в 2022 году от мобилизации в РФ. Небезразличные жители быстро напомнили путинисту все «добрые» слова и выгнали из страны.

«Мне понравилось в Сербии, там было клево. Но мой длинный язык в прошлом сказал, что сербы – не братушки, цыгане. Кто-то сбросил это русскоязычным фанам, а дальше история понятна, если учесть, что все адреса там записывают. Спасибо братушкам, что выслушали мои аргументы и дали мне несколько дней на сборы», – пожаловался Мэддисон.

Однако неудача ничему не научила россиянина. Он заявил, что продолжит скрываться в Европе, но считает Москву «самым приятным городом». О жизни в ЕС, на которую жалуется Мэддисон, он пообещал рассказать по возвращении домой, поскольку, очевидно, сейчас не хочет упустить возможность пожить в цивилизованном мире.

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