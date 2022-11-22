Андрей Санников рассказал главе Пентагона про полк Калиновского 4 22.11.2022, 11:53

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Лидер «Европейской Беларуси» встретился с Ллойдом Остином.

18-20 ноября в канадском Галифаксе прошел ежегодный Международный форум безопасности. Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, который принимал участие в мероприятии, опубликовал фото с главой Пентагона Ллойдом Остином:

«Рассказал министру обороны США Ллойду Джеймсу О́стину III про полк Калиновского и поблагодарил за Рамштайн», — написал лидер «Европейской Беларуси» в «Фейсбуке».

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