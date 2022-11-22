Как правильно оформить наследство в Беларуси: сроки, условия, детали 22.11.2022, 11:58

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Оформление наследственных прав занимает 80% деятельности нотариуса.

И эта процедура со временем начала требовать повышенного внимания специалистов. Причина – расширение имущественных прав: нередко предметом наследования сегодня выступают банковские ячейки, криптовалюта, интеллектуальные права или доля в бизнесе, пишет tochka.by.

Нотариус может взаимодействовать с доверительным управляющим и принять меры по охране наследства. При этом незыблемыми остаются правила, которые требуют четкого исполнения обязательств в установленные сроки в соответствии с определенным регламентом.

Кто может претендовать на наследство?

Если есть завещание, то имущество умершего получат только те, кто указан в документе, даже если они не состояли в родстве. Это могут быть не только люди, но и компании или общественные объединения.

Исключения касаются несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супругов и родителей наследодателя. Они вправе претендовать на половину той доли, которая причиталась бы им по закону без завещания.

Если же никаких документов владелец имущества не составлял, то получить собственность могут родственники в порядке очереди. В первую попадают дети (в том числе приемные), супруги и родители. Во вторую входят кровные братья и сестры или их преемники (племянники и племянницы), в третью включены дедушки и бабушки, в четвертую – любые братья или сестры.

Как вступить в наследство?

Чтобы не выстаивать очередь, к нотариусу можно записаться на прием по телефону. Подать заявление необходимо в региональное отделение по последнему зарегистрированному месту жительства умершего. Если установить адрес не удалось, то по месту нахождения наследуемого имущества или большей его части.

Человеку дается полгода со дня смерти родственника для обращения в нотариальное бюро. Нужно прийти, чтобы специалист завел наследственное дело, и с этого момента срок оформления документов не ограничен.

Но нотариус обязан выждать, как минимум, шесть месяцев, поскольку за этот период могут появиться другие претенденты на имущество. Кроме того, он должен убедиться, что установил всех наследников, а при множестве подобных дел, ему необходимо достаточное количество времени.

Переоформлять имущество (квартиру, машину, вклады в банках) можно лишь при наличии свидетельства о наследстве, которое выдается по истечении шести месяцев.

Если потенциальный наследник вовремя не воспользуется своим правом, имущество перейдет государству. Например, квартира пополнит фонд социального или арендного жилья.

Какие документы нужны для оформления наследства?

Для похода к нотариусу необходимо взять паспорт, документы, подтверждающие родственную связь с наследодателем (если нет завещания), свидетельство о смерти и справку о его последнем месте жительства (оформляется в расчетно-справочном центре).

В зависимости от ситуации могут понадобиться и другие документы. Нотариус имеет право самостоятельно сделать запрос в уполномоченные органы (ГАИ, агентство по государственной регистрации и земельному кадастру), чтобы подготовить пакет документов для свидетельства о праве на наследство.

В любом случае, если каких-то документов не будет, их можно будет поднести позже, и нотариус подскажет, где оформить.

Наследник может не приходить лично, а выслать заявление, заверенное любым нотариусом, по почте.

По причине вводимых по всему миру ограничений и локдаунов на фоне коронавируса в минувшие два года многие родственники после смерти близкого человек не могли приехать и даже отправить письмо. Соответственно, было сложно заявить о праве на наследство в установленные полгода.

В исключительных случаях нотариусы предлагали направлять электронные сообщения через сайт Белорусской нотариальной палаты, а впоследствии при необходимости использовать данный факт в суде как доказательство, что волеизъявление на принятие наследства было выражено вовремя.

Наследство может состоять из долгов

Принять наследство нужно полностью и безоговорочно. Нельзя согласиться взять лишь часть (если только она отдельно не передается по завещанию). Вопрос возникает, когда у наследодателя помимо имущества есть еще и долги. Они могут быть сопоставимы со стоимостью собственности, и в получении наследства не будет смысла.

За умершим родственником может числиться автомобиль, который уже утилизирован вместе с документами. Отказаться лишь от машины не получится, ее нужно принимать вместе со всем приданым.

От наследства можно отречься в пользу других наследников. Как правило, подобное происходит между братьями и сестрами или супругом и детьми, чтобы упростить оформление документов.

Свою волю нужно изъявить на бумаге, оформив соответствующее заявление в течение полугода. Отказ обратной силы не имеет, вернуть долю в наследстве не получится.

Кто не может получить наследство?

Иногда воля умершего, даже прописанная в завещании, может быть не исполнена. В законодательстве есть понятие "недостойных" наследников: тех, кто убил наследодателя или покушался на его жизнь. Есть исключение и здесь – если только завещание не было написано уже после покушения.

Не имеют права претендовать на наследство те, кто заставил написать завещание в свою пользу силой или обманным путем.

Также наследство по закону не могут принять родители, лишенные родительских прав, и люди, которые были обязаны по решению суда содержать наследодателя, но не делали этого.

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