Как житель Лунинецкого района семь лет скрывался от военкома 3 22.11.2022, 12:01

5,036

Он сменил фамилию, уехал из страны.

В суд направили уголовное дело по обвинению 24-летнего жителя Лунинецкого района в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу, сообщает Генпрокуратура.

Он находился в розыске, как лицо, «не исполняющее обязанности по воинскому учету», с осени 2015 года. В мае 2020 года его нашли сотрудники милиции и привезли в военкомат, где парню вручили под роспись повестку о необходимости прохождения медицинского освидетельствования. Однако житель Лунинецкого района так и не явился ни на освидетельствование, ни в комиссариат.

«Молодой человек в период призывной кампании 2020 года сменил фамилию и выехал на работу в Российскую Федерацию. Вернувшись в 2022 году домой, он был задержан правоохранительными органами», — сообщили в прокуратуре.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 435 УК (Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу). Санкция статьи предусматривает общественные работы, штраф, арест, ограничение свободы или до двух лет колонии.

Суда молодой человек будет дожидаться под стражей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».