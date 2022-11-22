Ключ к освобождению Крыма Сергей Згурец

22.11.2022, 12:08

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Зима станет союзником ВСУ.

Освобождение Мелитополя прекратит существование сухопутного коридора между Крымом и РФ, а дальнейший выход к Азовскому морю сделает возможным освобождение полуострова.

Сколько оружия нужно ВСУ для окончания войны

В информационном пространстве стало больше заявлений о сроках завершения войны и о том, сколько оружия нам нужно для победы. Генерал Гаврилов заявил, что война завершится к концу весны , ВСУ могут вернуть Крым до конца декабря. Он делал это предположение без категоричности. Затем советник главы ОП Украины Михаил Подоляк рассказал, сколько оружия нужно, чтобы приблизить конец войны – 200 танков, 300 единиц бронетехники, 100 артсистем, 50-70 РСЗО.

Главнокомандующий Залужный в своей известной статье писал, что подготовка наступательной кампании для следующего года требует, по меньшей мере, создания нескольких оперативных направлений и от 10 до 20 бригад. Для 10 бригад требуется 300 танков, более тысячи БМП, где-то 360 артсистем, 180 РСЗО. Темпы поступления техники будут иметь решающее значение.

Ракеты для Украины от Израиля

Сегодня эксперты обсуждают новость, связанную с Израилем и вероятной ракетной помощью Украины. Как я понимаю, речь идет о ракетах Lora, которые в свое время были переданы Азербайджану. Эти ракеты имеют дальность 400 км, в экспортной версии – до 300. Это тот образец, который нам был бы нужен, но, честно говоря, я, пока, мало верю в решимость Израиля.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, после ухода войск РФ на левый берег Днепра нет видимого передвижения, которое говорило бы о создании мощной ударной группировки войск на отдельном направлении.

Россияне медленно продвигаются в Донецкой области

На Донецком направлении россияне с упорным отчаянием продолжают таранить наши позиции в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Мы наблюдаем там медленное, но продвижение россиян. Они будут пытаться и дальше давить на наши боевые порядки. Собственно, силы и средства из Херсонщины им было необходимо перебросить сюда, но изменений в тактике боев не произойдет. Там ситуация не позволяет это сделать и специфика местности – бои идут в основном в урбанизированной местности. В Марьинке у врага есть определенные успехи. Здесь цель очевидна – Курахово.

В Луганской области нужно вовремя остановить наступление

По словам Грабского, в Луганской области противник продолжает пытаться задержать наши подразделения, не давая им прорваться к дороге Сватово-Кременная. К югу от Сватового есть успехи ВСУ, продвижения. Мы можем предположить, что часть российских подразделений может быть переброшена туда, чтобы удержать фронт.

Для нас сейчас важно выйти на линию Троицкое – Сватово – Кременная, открыв оперативное пространство для наступления на Старобельск. Он является нашей целью при развитии наступления. Дело не освободить территорию, а удержать ее после освобождения. Это зависит от количества войск и сил, которые мы можем обеспечить на этом направлении. Что касается использования россиянами своей территории, если мы посмотрим на карту – суть операции состоит в том, что в каждом наступлении главное вовремя остановиться. Не дать заманить себя в ловушку и избежать флангового удара противника.

Здесь уже речь идет о других видах вооружения, которые нам могут помочь. Средства поражения, действующие на большее расстояние и разрушающие коммуникацию на оперативно-стратегической глубине. Насыщенность РФ по дорогам и железным дорогам не так велика, как в Украине. Это может ослабить возможность совершить маневры.

Принципиальное направление для России — Запорожье

Он добавил, что все больше информации об активизации боевых действий в Запорожском направлении – от Васильевки через Орехов и Гуляйполе. Можно предположить, что противник будет совершать определенные наступательные действия там и могут быть сосредоточены силы и средства Херсонщины. Для противника прорыв на Запорожье имеет принципиальное значение, потому что другого способа перейти на другой берег Днепра сейчас у него нет.

Угроза из Беларуси

Грабский добавил, что ситуация на Белорусском направлении продолжает усложняться. Это и провокационные вылеты авиации, и передислокация войск РФ. Там пока нет формирования штурмовых подразделений, свидетельствующих о подготовке атаки. Это направление очень важно для РФ, где они думают, что могут прорваться на линию Ковель — Сарны — Коростень для перерезания линии поставок Украины.

Мелитополь — стратегический город для обеих армий

Противник сейчас находится в очень уязвимом положении на левом берегу Херсонщины, потому что там негде укрыться от средств поражения. Мелитополь является стратегической целью как для нас, так и для оккупантов. Он является узловым центром коммуникаций с освобождением которого можно говорить о прекращении коридора между РФ и Крымом. Это поставит в неудобное положение россиян в Херсонской области и мы создаем предпосылки для дальнейшего освобождения Крыма, но после освобождения Мелитополя с выходом на побережье Азовского моря.

Зима — союзник Украины

Грабовский считает, что зима будет союзником ВСУ. Есть два основных момента – умение воевать зимой, мы его имеем и умение обеспечить потребности армии. Ситуация не идеальна, существуют некоторые недостатки, которые не дают с полной уверенностью сказать, что мы сможем выполнить какую-либо задачу. Противник к такой войне не готовился. Имеем информацию о недостатках примитивного тылового обеспечения подразделений. Голодный, холодный не доспавший солдат является плохим бойцом, какие бы навыки у него не были. По номенклатуре обеспечения противник имеет гораздо более слабые позиции. Это незнакомая территория, логистика не позволяет обеспечить полноценный подвоз и мотивация войск является низкой.

Сергей Згурец, «Эспрессо»

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