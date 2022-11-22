Лукашенко выглядит нелепо 6 Валерий Карбалевич

22.11.2022, 12:21

6,578

Валерий Карбалевич

В конспирологической версии диктатора есть серьезная нестыковка.

21 ноября Лукашенко в очередной раз разоблачил «коварный заговор врагов Беларуси и России». Во время встречи с главой Удмуртии Александром Брачаловым он подробно прокомментировал историю с ракетой, залетевшей на территорию Польши. И сразу обнаружил, чьи это козни.

Лукашенко тесно в узких границах белорусской тематики. Его привлекает широкая международная арена, он претендует на статус политика мирового масштаба. Поэтому периодически комментирует различные события в мире. И чем в большей международной изоляции оказывается, тем чаще старается как-то обратить на себя внимание.

Вот и сейчас он бросился в конспирологию и объяснил появление ракеты на польской территории вероломным заговором Польши и Украины: «Надо на элементарные вопросы ответить. Почему именно во время саммита двадцатки вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали - люди погибли. И полякам надо ответить собственному населению. Руководству Польши надо ответить перед поляками, как могло так случиться, почему били по территории Польши, кто договорился, почему ракета вдруг с востока на запад завернула и полетела, и почему в тот момент стреляли, когда в воздухе не было российских ракет. В этот момент не было ракет. Вот на эти вопросы надо ответить, и все станет ясно».

Лукашенко уже понятно, в чем смысл этого «договорняка». Из его рассуждений следует, что это была провокация, совершенная Польшей и Украиной, чтобы с ее помощью вовлечь НАТО в конфликт с Россией. Почему же она провалилась? И вот тут самое интересное.

По версии Лукашенко, провокация («договорняк») не получилась потому, что против выступили США: «Молодцы. Джо Байден,- ему надо отдать должное, что он искренне сказал: «Извините, не российская (ракета. — Авт.)».

Однако в этой конспирологической версии есть одна нестыковка. Согласно официальному российскому и белорусскому идеологическому нарративу, Польша и Украина — несамостоятельные государства, марионетки. Они сильно зависимы от США, слепо выполняют приказы из Вашингтона и ни на какие автономные действия не способны. Лукашенко много раз об этом говорил.

А теперь же оказывается, что Варшава и Киев самостоятельно, не согласовав с Соединенными Штатами, совершили «договорняк». Причем в вопросе, который является стратегическим - войны НАТО с Россией.

Поэтому здесь одно из двух. Либо тезис о несамостоятельности, марионеточности Польши и Украины — дешевый пропагандистский продукт, либо эта версия Лукашенко о «договорняке» рассыпается.

Но главное даже не в этом. На такие рассуждения Лукашенко можно было бы смотреть снисходительно, если бы не происходила полноценная агрессия России против Украины, к которой непосредственно причастна Беларусь. На фоне того, что с территории Беларуси на украинские города и деревни периодически летят ракеты, раздувание истории об одной ракете, которая случайно залетела в Польшу, выглядит цинично.

«Им надо нас спровоцировать, надо эскалация», — говорит Лукашенко, разоблачая «тайные пружины западной политики». На фоне той неспровоцированной кровопролитной войны, которую Россия ведет в Украине, это выглядит совершенно нелепо.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».