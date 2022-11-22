Российские пропагандисты рассказывают о подготовке эвакуации из северного Крыма

Российские пропагандисты рассказывают о подготовке эвакуации из северного Крыма3
- 22.11.2022, 12:26
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Коллаборанты готовятся к бегству.
Российский пропагандист Роман Сапоньков в своем Telegram-канале рассказывает о подготовке коллаборантов к эвакуации из Армянска, который находится в северной части оккупированного Крыма.
По словам корреспондента, в Армянске в настоящее время нет всеобщей эвакуации. К вывозу подготавливаются военные и административные объекты.
Он предположил, что это решение может быть связано с тем, что ВСУ приблизился к населенным пунктам полуострова и поставляемое украинской армии РСЗО HIMARS способно нанести удары по городу Армянску.
Отметим, что среди украинских экспертов все чаще обсуждается возможный сценарий освобождения Крыма.