Ксендз Владислав Завальнюк хочет стать дворником Красного костела 2 22.11.2022, 12:28

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Для верующих костел закрыт уже два месяца.

Ксендз-каноник Владислав Завальнюк написал заявление, в котором попросил разрешить ему ухаживать за территорией Красного костела в Минске.

«Поскольку в связи с тем, что с момента инцидента возгорания в закрытии костела Святого Симона и Святой Елены прошло два месяца, и костел закрыт, а приходская деятельность приостановлена, то я как настоятель прихода не имею возможности проводить богослужения. Поэтому, чтобы я мог приносить пользу приходу, прошу разрешить мне с 21 ноября 2022 года исполнять обязанности дворника по уборке территории вокруг Красного костела, которая на данный момент не убирается».

Прошло почти два месяца с момента, когда власти забрали у верующих Красный костел. За изъятой территорией не ухаживают.

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