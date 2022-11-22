«Это Украина? Я не принимаю пенсию у русских» 1 22.11.2022, 12:36

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Бабушка из Херсона похудела на 21 килограмм, но отказывалась получать помощь от оккупантов.

В освобожденном Херсоне 82-летняя женщина наотрез отказывалась от волонтерской помощи, пока не выяснила, что волонтеры из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с этим фрагментом разговора волонтеры опубликовали в соцсетях. По словам волонтеров, за время оккупации женщина похудела на 21 килограмм, но отказывалась получать выплаты и помощь, назначенные ей оккупационными властями.

«Я не принимаю пенсию у русских», – заявила женщина волонтерам.

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