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«Это Украина? Я не принимаю пенсию у русских»

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  • 22.11.2022, 12:36
  • 2,644
«Это Украина? Я не принимаю пенсию у русских»

Бабушка из Херсона похудела на 21 килограмм, но отказывалась получать помощь от оккупантов.

В освобожденном Херсоне 82-летняя женщина наотрез отказывалась от волонтерской помощи, пока не выяснила, что волонтеры из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с этим фрагментом разговора волонтеры опубликовали в соцсетях. По словам волонтеров, за время оккупации женщина похудела на 21 килограмм, но отказывалась получать выплаты и помощь, назначенные ей оккупационными властями.

«Я не принимаю пенсию у русских», – заявила женщина волонтерам. 

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