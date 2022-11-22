Как проходит освободительная операция ВСУ на Кинбурнской косе
- 22.11.2022, 12:49
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Под российской оккупацией остаются три населенных пункта.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Украины Виталий Ким в видеообращении в Telegram.
«У нас осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе для того, чтобы мы совсем, даже юридически вышли из воюющей области», — сказал он.
12 ноября Наталья Гуменюк заявляла, что Кинбурнская коса остается единственной еще не освобожденной территорией в Николаевской области.
По данным американского Института изучения войны, контроль над Кинбурнской косой обеспечил бы ВСУ ряд значительных преимуществ — включая контроль над устьями Днепра и Южного Буга.