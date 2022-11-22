«На веранде не было пола, а лавка и плита стояли просто на земле» 22.11.2022, 12:52

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Как семья купила участок под Ляховичами со старой хатой и превратила в агроусадьбу.

Ирина с мужем всегда мечтали о своей даче. Больше 10 лет назад они купили участок со старым домом и несколькими сараями недалеко от Ляховичей (в Брестской области). Ирина честно признается: чтобы снести старые постройки и привести в порядок участок, они потратили очень много сил. Но сегодня это не просто дача, а целая агроусадьба, куда можно приехать отдохнуть. О том, как появился участок, о странных находках и зайце, который каждый день приходил на огород и ел капусту, — Ирина рассказала Realt.

Участок со старым домом Ирина с мужем купили больше 10 лет назад. Его молодой семье показали родители.

— Наши родители приехали на дачу к своим друзьям, и те предложили отцу купить участок по соседству, чтобы жить рядом. А родители предложили нам. Это было сказано в шутку, но уже через неделю у нас на руках были документы на старый дом, — рассказывает Ирина. — Когда мы приехали, здесь было очень много снега, огромные деревья, которые невозможно обхватить руками, березы, какие-то яблони. Ничего толком было непонятно, кроме того, что у нас теперь есть старый дом, шесть сараев, много-много деревьев и свой сад.

«На веранде не было пола. Лавка и плита стояли просто на земле»

Ирина говорит, что участок выглядел сказочно. И они приезжали на выходные просто любоваться природой. Но вот со старым деревенским домом были вопросы.

—Заходишь в дом, а на веранде нет пола — просто земля. На земле стоит плита, лавка. В комнатах — красный пол, стены, обшитые непонятными коробками. Но мы изначально знали, что дом мы не оставим, — говорит Ирина.

На то, чтобы снести старый дом, а вместе с ним шесть (!) сараев и привести в порядок участок, понадобилось очень много сил. Ирина честно признается, что проще было бы купить участок без дома.

— Я знала все о земле: культиваторы, диски… Знала каждый колхоз и всех трактористов. Когда ехала на хутор и видела, что мне навстречу едет трактор — останавливала и на дороге с ним договаривалась, сможет ли он ко мне подъехать и немножко мне попланировать. Муж даже ревновал меня к трактористам, — смеется Ирина. — Говорил, что у меня в жизни нет ничего важнее тракторов.

Когда начали сносить сараи, молодые люди обнаружили достаточно странные находки.

— Я никогда не забуду, как в одном из сараев мы нашли деревянную кадку, а в ней кусок сала! Вы вообще представляете: кусок сала, которому лет 12?! В этом доме же никто не жил около 10 лет. Это сало даже не горело в костре.

Если на то, чтобы привести участок в порядок, понадобилось немало времени, то сам новый дом был готов за три месяца. Каркасник заказали в фирме, которая изготавливала такие дома, а внутренней отделкой занимались сами.

— Это было 13 лет назад, тогда каркасные дома встречались достаточно редко. Нас некоторые даже отговаривали: каркасный дом будете строить у себя в лесу? Вам надо сложить дом из блоков, — рассказывает Ирина, как появился, как они сами называют, «шведский домик».

Рядом с домом находится пруд и лес.

— Но это не такой лес, как Налибокская пуща, где водятся медведи и волки. У нас есть лоси, олени, косули, зайцы и лисы. Волков и медведей у нас нет — можно не бояться. Раньше у меня был небольшой огородик — ради интереса я посадила капусту, салатики. Утром выхожу посмотреть на свой огород — а там сидит очень большой заяц и ест капусту. И так было каждый день: никуда не убегает, сидит и ест мою капусту.

Хоть создать все то, что сейчас есть, было непросто, Ирина говорит, что сегодня хутор Медков — это ее жизнь и душа.

— Гостевой дом мы построили для родителей. В нашем доме было немного места, чтобы они могли остаться ночевать. Хотелось, чтобы им было комфортно. А когда случилась пандемия, многие уезжали за город — и к нам стали приезжать гости. В то время и зародилась агроусадьба — наш хутор стал называться хутор Медков, теперь это мое детище.

Подробнее историю Ирины и хутора Медков смотрите в видео:

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