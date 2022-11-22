В Белгородской области РФ роют окопы 22.11.2022, 12:59

Укреплением рубежей в регионе занимаются с апреля.

В Белгородской области России строят оборонную «засечную линию», а также готовятся к возможному «нападению» со стороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Он сообщил, что в области строится «засечная линия» на границе с Украиной.

«Я говорю о формировании белгородской линии - белгородская засечная линия», - отметил Гладков.

Чуть позже, на пресс-конференции, губернатор Белгородской области сообщил, что укреплением рубежей в регионе занимаются с апреля. Относительно возможного нападения Украины Гладков отметил, что не хотел бы драматизироваться ситуацию.

«Потому что я понимаю, что каждое мое слово можно транслировать в рамках контекста по-разному. Но в любом деле мы всегда рассматриваем несколько вариантов развития событий: оптимистический, пессимистический и средний. Поэтому мы готовимся к разным вариантам. Надеюсь, пессимистические варианты нам не понадобятся, но мы их активно рассматриваем», - сказал глава области.

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