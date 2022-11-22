В Минске водитель троллейбуса заснул за рулем 22.11.2022, 13:01

В результате аварии пострадали семь пассажиров.

Сегодня утром читатели «Зеркала» сообщили о том, что между остановками «Зимняя» и «Ангарская-3» в Минске столкнулись два троллейбуса: несколько человек пострадали. Чуть позже в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома уточнили, что виновником аварии стал водитель одного из троллейбусов, заснувший за рулем.

ДТП случилось около 10.30. 32-летний водитель вел троллейбус № 34 по улице Ангарской в сторону улицы Нестерова и врезался в другой троллейбус, ехавший впереди в попутном направлении.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

В результате аварии пострадали 7 пассажиров, их доставили в больницу. По факту инцидента проводится проверка.

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