В Минске водитель троллейбуса заснул за рулем
- 22.11.2022, 13:01
В результате аварии пострадали семь пассажиров.
Сегодня утром читатели «Зеркала» сообщили о том, что между остановками «Зимняя» и «Ангарская-3» в Минске столкнулись два троллейбуса: несколько человек пострадали. Чуть позже в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома уточнили, что виновником аварии стал водитель одного из троллейбусов, заснувший за рулем.
ДТП случилось около 10.30. 32-летний водитель вел троллейбус № 34 по улице Ангарской в сторону улицы Нестерова и врезался в другой троллейбус, ехавший впереди в попутном направлении.
По предварительной информации, водитель уснул за рулем.
В результате аварии пострадали 7 пассажиров, их доставили в больницу. По факту инцидента проводится проверка.