Генсек НАТО: Путин допустил две катастрофические ошибки при вторжении в Украину 7 22.11.2022, 13:06

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Йенс Столтенберг

Они сыграли роковую роль.

Глава Кремля недооценил своего будущего противника, за что поплатился. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей речи на сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Мадриде указал на стратегические ошибки Владимира Путина.

При нападении на Украину в Москве допустили две большие ошибки, сыгравшие роковую роль. Путин недооценил храбрость и волю украинцев к борьбе за свою свободу и независимость государства, а также решимость союзников и партнеров по НАТО оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется, и в том виде и объеме, который нужен ВСУ для победы над российскими оккупантами .

«Он думал, что сможет одержать победу в Украине за считанные дни. Девять месяцев спустя Россия продолжает терпеть неудачу за неудачей, а украинцы продолжают освобождать свою территорию от оккупации», – подчеркнул Столтенберг.

Однако, несмотря на все провалы армии РФ, диктатор не желает останавливаться и готов забросать телами российских солдат весь фронт, лишь бы «причинить ужасные страдания украинскому народу».

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