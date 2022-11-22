Фиаско ОДКБ: как в Ереване будут встречать Лукашенко

Фиаско ОДКБ: как в Ереване будут встречать Лукашенко8
- 22.11.2022, 13:15
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Армяне в полной мере ощутили «готовность организации прийти на помощь».
Заседание ОДКБ в Ереване может стать визуализацией фиаско организации, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Союз, созданный на бумаге для защиты от внешней агрессии, по факту спасает диктатуры на своей территории от полного краха.
Армяне в полной мере ощутили «готовность организации прийти на помощь». Чип и Дейл не спешат поддержать Пашиняна. Наоборот, в силу конъюнктуры просят понять Азербайджан, который тоже близкий друг.
В этом плане интересно, как в Ереване встретят синепалого синегуба, который последовательно разбрасывается территорией Армении, пусть и за деньги.
Приедет ли бункерный или все же побоится ощутить на себе «гостеприимство» армянского народа в обмен на «верность» уставу мертвой организации? На фоне того, что в Армении не так давно «аквафрэши» меняли на американские флаги на улицах, лучше бы оставаться в бункере.
Проблему Армении саммит не решит. Доминирование Турции и Азербайджана подчеркнет. А сама реинкарнация Варшавского договора сделает огромный шаг поближе к свалке истории.