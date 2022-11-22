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Белорусский врач рассказала, как принимать антибиотики правильно

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  • 22.11.2022, 13:20
  • 2,072
Белорусский врач рассказала, как принимать антибиотики правильно

Татьяна Рыбак дала несколько важных рекомендаций.

По инициативе ВОЗ в Беларуси проводится неделя правильного использования антибиотиков. Белорусский врач-терапевт 1 категории Татьяна Рыбак напомнила:

- Каждый курс лечения антибиотиком должен быть завершен. Даже если вам стало лучше уже на следующий день приема препарата, продолжайте лечение ровно столько, сколько вам назначил доктор. Чаще всего это от 5 до 14 дней, - объяснила терапевт.

Она подчеркнула, что нельзя уменьшать дозу прописанного антибиотика, иначе лечение будет неэффективным и приведет к развитию антибиотикорезистентности. Это когда бактерия становится устойчивой к антибиотику. Также надо соблюдать кратность приема антибиотиков.

Во время приема антибиотика может возникнуть аллергическая реакция. И если трудно дышать, отекла шея или лицо, надо немедленно вызвать «скорую». Если один антибиотик не подошел, врач подберет другой.

- 70-80 % острых респираторных инфекций – это инфекции вирусной этиологии, а они совершенно не нуждаются в лечении антибиотиками, - предупреждает Татьяна Рыбак.

Она обращает внимание на то, что вирусная инфекция лечится без антибиотиков.

- В амбулаторной практике терапевта, как правило, антибиотики назначаются при следующих заболеваниях – это острый стрептококковый тонзиллит, острый риносинусит, острый пиелонефрит. Это инфекции, вызванные хеликобактер пилори.

Врачи советуют не использовать антибиотики без назначения врача и не принимать их для лечения вирусов.

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