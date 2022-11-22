В МИД Украины из-за шарфа Орбана вызвали венгерского посла

В МИД Украины из-за шарфа Орбана вызвали венгерского посла9
- 22.11.2022, 13:26
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От Будапешта ждут извинений.
Министерство иностранных дел вызывает посла Венгрии после того, как премьер-министр страны Виктор Орбан пришел на публичное событие в шарфе с картой «Великой Венгрии», в состав которой «включили» часть Украины и Румынии.
Об этом в «Фейсбуке» сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет поставлена неприемлемость поступка Виктора Орбана», — написал он.
Николенко добавил, что украинская сторона ожидает извинений от Венгрии и опровержений посягательства на территориальную целостность Украины.