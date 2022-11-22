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Появились фото уничтоженной базы российских оккупантов под Мелитополем

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  • 22.11.2022, 13:36
  • 2,218
Появились фото уничтоженной базы российских оккупантов под Мелитополем

Россияне разместили базу в складских помещениях местного фермера.

В Сети появились фото уничтоженной военной базы российских оккупантов в селе Веселое в Мелитопольском районе Украины. Ее разместили в складских помещениях местного фермера.

Фото опубликовало местное издание РИА Мелитополь в Telegram.

По словам местных жителей, в офисном помещении проживал личный состав российской оккупационной армии. А на территории складских помещений дислоцировалась военная техника.

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