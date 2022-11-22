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Боец полка Калиновского поет «Магутны Божа» в окопе на передовой

  • 22.11.2022, 13:45
Боец полка Калиновского поет «Магутны Божа» в окопе на передовой

Трогательные кадры.

Пресс-служба полка Кастуся Калиновского опубликовала видео, на котором белорусский доброволец поет духовный гимн «Магутны Божа» в окопе на передовой войны в Украине.

«Беларускія добраахвотнікі змагаюцца ва Украіне, каб у Беларусь ніколі не прыйшла падобная вайна, знішчэнні і разбурэнні, якія вы ўбачыце ў гэтым відэа. Ня толькі малітвай, але са зброяй у руках нашыя ваяры робяць усё магчымае для гэтага», — пишет пресс-служба белорусского полка.

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