Боец полка Калиновского поет «Магутны Божа» в окопе на передовой 22.11.2022, 13:45

Трогательные кадры.

Пресс-служба полка Кастуся Калиновского опубликовала видео, на котором белорусский доброволец поет духовный гимн «Магутны Божа» в окопе на передовой войны в Украине.

«Беларускія добраахвотнікі змагаюцца ва Украіне, каб у Беларусь ніколі не прыйшла падобная вайна, знішчэнні і разбурэнні, якія вы ўбачыце ў гэтым відэа. Ня толькі малітвай, але са зброяй у руках нашыя ваяры робяць усё магчымае для гэтага», — пишет пресс-служба белорусского полка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».