Литва делает более строгими правила въезда для иностранцев 22.11.2022, 13:53

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Белорусам понадобятся дополнительные документы.

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы делает более строгим порядок въезда и пребывания в стране иностранцев, чтобы предотвратить попадание граждан враждебных Литве иностранных государств, которые могут представлять угрозу, пишет Delfi.

«Усиливая строгость правового регулирования процедур предоставления статусов иммиграции и гражданства, мы должны защитить государство от лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности», — отметила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Министр подписала поправки к указам, которые изменяют порядок выдачи документов иностранцам, желающим находиться или проживать в Литве, сообщило во вторник Министерство внутренних дел.

Поправки определяют дополнительные требования к предоставлению дополнительных документов или информации для определенных категорий иностранцев, обращающихся за визой, видом на жительство в Литве или карточкой вида на жительство для члена семьи гражданина Европейского Союза.

По информации МВД, непредоставление информации или предоставление недостоверных данных поможет Департаменту миграции более эффективно оценивать риск незаконной миграции и принимать решения о выдаче или аннулировании документов.

Кроме того, запланированы и другие меры, которые в сотрудничестве с другими государственными учреждениями позволят усилить контроль за пребыванием и жизнью иностранцев в Литве.

Билотайте поручила департаменту миграции проверить наличие в Литве иностранцев из Беларуси и особенно граждан России, в том числе имеющих двойное гражданство и прибывших по схеме перевода бизнеса.

Также Департамент миграции обязан уделить особое внимание процедурам утраты гражданства Литвы в случаях, когда гражданин Литвы получает гражданство Беларуси или России.

Министерство внутренних дел также планирует внести поправки, которые предусматривали бы возможность ограничения выдачи или изменения документов, дающих право на проживание в Литве иностранцам, отмену уже выданных документов, позволяющих ограничить предоставление определенных услуг таким иностранцам или заключение сделок, а также рассмотрение вопросов получения этими иностранцами литовского гражданства.

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