Арестович: Путин прошел уже две стадии, которые были у Гитлера 5 22.11.2022, 13:58

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Предчувствие конца разрывает психику главы Кремля.

Усиление позиций астрологов и шаманов в Кремле, которое наблюдается сейчас, означает рост напряжения среди верхушки российской власти. Российский диктатор Владимир Путин и его окружение на фоне постоянных неудач на фронте ищут надежду среди магов и экстрасенсов, ведь рационального выхода из ситуации уже не видят.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным. Он отмечает, что российские военные уже не могут дать надежду Путину на победу, поэтому он ищет эту надежду в другом месте.

«Предчувствие конца разрывает психику и требует компенсации. Поскольку военные не могут дать такую надежду, ее приходится искать среди шаманов, астрологов и оккультистов. Усиление таких персонажей, в целом рационального типа западной политики или около западной, всегда означает приход психологически-коллективного переживания конца», – объясняет Арестович.

Когда человек не находит рационального объяснения, то он обращается к магам, говорит советник главы ОП. А это означает, что рациональная политика у Путина уже пошатнулась.

Он подчеркнул, что российский диктатор переживает три стадии, которые были у Адольфа Гитлера. И сейчас Путин уже на третьей стадии.

«Как утверждают инсайдеры, в Кремле растет влияние астрологов. Это означает, что возрастает внутреннее напряжение как у отдельных членов, так и у массы. Значит все больше прибегают к «трах-тибедохам». Потому что это как у Гитлера: есть три стадии – армия Венка, чудо-оружие и чудо-астрологи. Армия Венка – это армия Суровикина, она не сработала. Чудо-оружие – иранские дроны не сработали. Итак, сейчас стадия астрологов. Это напоминает последние месяцы в бункере его великого предшественника», – отмечает Арестович.

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