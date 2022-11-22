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«Где РФ, там везде помойка»: жители Жодино показали свалку из российских сухих пайков

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  • 22.11.2022, 14:05
  • 7,536
«Где РФ, там везде помойка»: жители Жодино показали свалку из российских сухих пайков

Оккупанты выбрасывают мусор прямо на улицах белорусских городов.

Жители Жодино находят «следы» русского мира на обочинах дорог.

Российские оккупанты превращают в свинарники улицы белорусских городов. Житель Жодино наткнулся на свалку из сухпая «Армии России» и пакетами из популярной российской сети магазинов.

Ранее сайт Charter97.org сообщал о массовом присутствии российских военных в крупных белорусских городах.

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