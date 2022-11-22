Политтехнолог: Две недели нам показывали архивные видео с Путиным 7 22.11.2022, 14:26

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Глава Кремля долго не появлялся на публике.

Российско-израильский политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Путин действительно куда-то исчезал. Вместо его встреч показывали архивные видео с Путиным, где он частично говорит о каких-то отстраненных от реальности вещах. Об этом Михаил Шейтельман рассказал в интервью журналистке Наташе Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

«Подходит к концу вторая неделя, и вышло уже четвертое видео с Путиным. Все четыре – архивные. Я уже устал их перечислять, но буду терпеливым. На первом видео Мелитополю и Мариуполю присваивается высокое звание Города воинской славы за победу над Германией. Понимаете? Над Германией! Ну, «очень актуально!» На втором видео он призывает решить проблему с выдачей кредитов пожилым россиянам, чтобы не загонять их в долги по гробовую доску. На третьем призывает всех организовать гражданскую оборону. И наконец четвертое видео – Путин торжественно открывает в Тюменской области цех по производству отборных индеек. Понимаете? Индюшек. В онлайн-режиме Путин открыл цех по производству индюшек», – рассказал эксперт.

По словам Шейтельмана, подобные нелепые видео специально выискивали в архиве.

«Мы все ждем с нетерпением, когда же Путин выйдет с сегодняшней газетой. Пусть он скажет что-нибудь актуальное и покажет, что он вообще в курсе того, что сейчас происходит. Но нет, нам две недели показывают «консервного», а не настоящего Путина. Это, по-моему, очень интересно. Настоящая дичь дикая», – высказал свое мнение Михаил Шейтельман.

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