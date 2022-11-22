Экс-политзаключенного Илью Миронова осудили на пять суток ареста 1 22.11.2022, 14:34

фото: "Флагшток"

Его задержали вчера после вызова в РУВД.

Бывший политзаключенный Илья Миронов, который освободился из СИЗО в конце октября, получил пять суток ареста за подписку на «экстремистский» ресурс, сообщила «Гомельская вясна».

Илью задержали 21 ноября после вызова в РУВД, во время которого милиционеры нашли у него на телефоне подписку на правозащитный тг-канал, внесенный в список «экстремистских».

Напомним, Илья Миронов известен своей инициативой «Пишите письма», направленной на поддержку политзаключенных. Сам он написал более 2500 писем. Инициатива была номинирована на Национальную премию за достижения в области прав человека в 2021 году.

30 сентября 2021 года Миронов был задержан в рамках «дела Зельцера» о комментариях в интернете после гибели айтишника Андрея Зельцера и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка в Минске. Изначально Илье было предъявлено обвинение по ст. 130 УК о разжигании вражды. Но в ходе следствия обвинение не подтвердилось, и статью заменили на 369−1 УК «Дискредитация Республики Беларусь».

Больше года Миронов провел в СИЗО. 24 октября 2022-го его осудили на 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, но освободили в зале суда, потому что день в СИЗО приравнивается к 1,5 дня в колонии, и Илья свое наказание уже отбыл. Также ему назначили штраф в 6400 рублей.

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