Министр обороны Украины рассказал, сколько ракет осталось в России

Министр обороны Украины рассказал, сколько ракет осталось в России2
- 22.11.2022, 14:45
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РФ выпустила более 4700 ракет по украинской территории за 270 дней.
Министр обороны Украины Алексей Резников показал, сколько ракет осталось в России.
«Четыре врага российского ракетного арсенала: блестящие украинские силы Противовоздушной обороны; неумелые российские ракетные силы; санкции; время. Давайте демилитаризуем государство-террориста, чтобы жить в мире», - отметил Резников в Twitter.
В частности, в РФ осталось 118 «Искандеров», 347 ракет «Оникс», 6980 С-300, 229 «Калибров», 132 Х-101, 150 Х-555.
Россия выпустила более 4700 ракет по Украине за 270 дней
Four enemies of the russian missile arsenal:— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022
brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;
time.
Let's demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22