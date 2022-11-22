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Министр обороны Украины рассказал, сколько ракет осталось в России

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  • 22.11.2022, 14:45
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Министр обороны Украины рассказал, сколько ракет осталось в России
Алексей Резников

РФ выпустила более 4700 ракет по украинской территории за 270 дней.

Министр обороны Украины Алексей Резников показал, сколько ракет осталось в России.

«Четыре врага российского ракетного арсенала: блестящие украинские силы Противовоздушной обороны; неумелые российские ракетные силы; санкции; время. Давайте демилитаризуем государство-террориста, чтобы жить в мире», - отметил Резников в Twitter.

В частности, в РФ осталось 118 «Искандеров», 347 ракет «Оникс», 6980 С-300, 229 «Калибров», 132 Х-101, 150 Х-555.

Россия выпустила более 4700 ракет по Украине за 270 дней

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