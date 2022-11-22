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Канада расширит санкции в отношении режима Лукашенко

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  • 22.11.2022, 14:49
Канада расширит санкции в отношении режима Лукашенко

В «черный список» попадут и чиновники, и белорусские компании.

Канада расширит санкции в отношении белорусских властей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД страны.

По информации агентства, в санкционные перечни будут включены 22 белорусских чиновника, а также 16 белорусских компаний, связанных с ВПК, машиностроением, финансовым сектором и железнодорожным транспортом.

В числе подсанкционных лиц и ответственные за перевозки российских военных и техники, использовавшихся для вторжения в Украину.

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