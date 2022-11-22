УПЦ МП прятала диверсантов, зашедших из Беларуси 14 22.11.2022, 15:03

13,118

Также священники занимались пропагандой «русского мира».

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в Ровенской области Украины прятала диверсантов, зашедших из Беларуси и разгоняла пропаганду «русского мира». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники ведомства провели обыск в помещениях Сарненской епархии УПЦ МП в Ровенской области после анонимного звонка, что сообщил о причастности руководства епархии в укрывательстве диверсионно-разведывательных групп, зашедших из Беларуси.

На территории монастырей епархии найдены пропагандистские материалы. В управлении Сарненско-Полесской епархии УПЦ обнаружены средства в сумме 800 тыс. грн. и $17 500.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».