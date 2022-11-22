Россияне в панике: когда украинские танки дойдут до Севастополя 8 22.11.2022, 15:13

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Продвижение ВСУ по Херсонской области гарантирует оккупантам в Крыму круглосуточную «бавовну».

После бегства российских оккупантов с правобережной Херсонщины во временно оккупированном Крыму также начали распространяться панические настроения – понаехавшие россияне, гауляйтеры и коллаборанты спешат покинуть полуостров. Остальные готовятся к глухой обороне, судорожно надеясь, что Киев клюнет на удочку и согласится на «переговоры». Позиция украинского руководства и военного командования остается неизменной – переговоры о мире возможны только в случае полного ухода россиян с оккупированных территорий, включая и Крым. Как именно и в силу каких факторов Кремлю придется оставить «сакральный» полуостров, пишет «Апостроф».

Аксенов «строит» оборону

Оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории украинского полуострова идет строительство фортификационных сооружений.

- На территории Крыма под моим контролем проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан, – заявил Аксенов, не уточнив деталей.

Даже без особых подробностей обращает на себя внимание тот факт, что Аксенов все чаще вынужден заниматься сугубо военными приготовлениями, как это ранее уже происходило с гауляйтерами на других оккупированных территориях.

- Примечательно, что вопросами «обороны» в Крыму стали заниматься даже в коллаборационистом «правительстве» Аксенова, которое как бы гражданское. Все дело в том, что российская группировка в Крыму за последние месяцы существенно ослаблена. Наиболее боеспособные части и соединения были брошены на другие участки фронта, прежде всего, на Донбасс. Пополнение, которое оккупанты формируют из числа «частично мобилизованных» крымчан, также будет использовано для затыкания дыр на фронте, - рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов.

Сомнительно, что такая тактика даст оккупантам хоть какие-то преимущества, так как опора на фортификационные сооружения – своего рода «привет» из позапрошлого века. Если ВСУ применят против рашистов тактику, апробированную в Харьковской области и в Херсоне (удары по логистике, уничтожение складов, командных пунктов и коммуникаций), то Аксенову и стоящим за ним оккупантам никакие рвы, окопы, блиндажи и редуты явно не помогут.

Хваленая российская «база» в Севастополе тоже мало чем способна помочь колаборантам, пытающимся защититься от наступления ВСУ.

- Оккупационный флот в Крыму грозит нам лишь кораблями, несущими «Калибры». Если говорить об «обороне» от ВСУ, то он играет роль статиста. После гибели крейсера «Москва», они из акватории Севастополя не показывались. Сейчас после ударов дронами, российское адмиралтейство станет еще более «осторожным». Да и технические возможности у них не очень. Доходит уже до того, что россияне, используя крепкое слово и проволоку, пытаются приматывать к палубам кораблей сухопутные системы ПВО, дабы хоть как-то отражать удары с воздуха, - добавил Олег Жданов.

Очередная «бавовна»

Как отметил военный эксперт Дмитрий Снигерев, Аксенов и прочие представители крымского «бомонда» понимают, что слова американского генерала, экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса об освобождении полуострова в 2023 году – не просто звук, а реальные перспективы.

Именно поэтому в последние дни трафик по Крымскому мосту существенно вырос – люди в основном едут в сторону Кубани. На днях в СМИ появились сообщения, что в Джанкое случилась очередная «бавовна» - удары по военному аэродрому, на котором оккупанты расположили свои вертолеты. Пока со стороны украинского командования не было подтверждений на сей счет, но ясно, что речь идет об очередной серии взрывов на важном для рашистов военном объекте.

- Для россиян это критический вопрос, ведь после ухода из Чернобаевки, у них остается только два аэродрома, приближенных к линии фронта, — это Чаплынка и Джанкой. После того, как рашисты сбежали из Херсона, ВСУ начали держать Чаплынку под постоянным огневым контролем, что делает их еще более зависимыми от аэродрома в Джанкое, - сказал Дмитрий Снегирев.

После бегства оккупантов из Херсона было ясно, что начало очередного «фейерверка» на полуострове это лишь вопрос времени.

- Если информация о «бавовне» в Джанкое подтвердится, то это будет говорить уже о следующем этапе процесса деоккупации Крыма, - резюмировал военный эксперт.

Украинское командование крайне осторожно комментирует события вокруг Крыма, дабы не раскрывать перед оккупантов свои карты, но уже сейчас очевидно, что полуостров будет освобожден наравне с другими оккупированными территориями на юго-востоке.

Ожидание Крымской кампании

Министр обороны Украины Алексей Резников полагает, что Крым может быть освобожден от оккупантов в силу определенных политических процесс внутри РФ, которые дестабилизируют путинский режим и окончательно развалят и без того деморализованную российскую армию.

Его заместитель Владимир Гаврилов также спрогнозировал, что ВСУ смогут освободить Крымский полуостров уже в начале этой зимы в силу непредвиденных для Москвы обстоятельств.

- Я думаю, что Россия может столкнуться с «черным лебедем» в своей стране, внутри России, и это может способствовать нашему успеху с Крымом, - сказал Гаврилов.

Гаврилов также добавил, что переговоры с Кремлем состоятся только после полного ухода России с территории Украины, включая Крым и Донбасс, так как «внутри общества в Украине есть решение, что мы идем до конца».

Именно по этой причине Кремль через «риббентропа» Сергея Лаврова и его подручных в последние недели столь истерично требует от Киева «переговоры», как бы соглашаясь их начать без предварительных условий.

Крайне сомнительно, что оккупанты просто так сбегут из Крыма. Они будут держаться за него, параллельно выторговывая "переговоры", но на своих условиях, говорит эксперт по внешней политике Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Увы, но полностью исключать вариант переговоров рассчитывая исключительно на тотальный разгром РФ, также не стоит.

- Запад вообще не рассматривает капитуляцию Украины, но и капитуляции РФ там не хотят в силу очевидных причин возможного краха путинского режима и самой страны со всеми вытекающими последствиями. Кремль проталкивает переговоры на «сейчас», дабы выторговать себе передышку. Киев вполне рационально не соглашается, далее освобождая оккупированные территории. Наиболее выгодный для Украины вариант – создать условия, чтобы Москва в Крыму показала «жест доброй воли», выведя войска. И только тогда можно обсуждать варианты переговоров, - отметил Игар Тышкевич.

Как минимум, такой вариант освобождения Крыма позволит выйти на государственные границы 1991 года, максимально сохранив жизни украинских бойцов.

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