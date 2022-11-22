В Беларуси поднимут налоги для владельцев агроусадеб и ремесленников
- 22.11.2022, 15:24
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Налоговый кодекс ждет ряд изменений.
В Беларуси хотят в 2023 году поднять налоги для тех, кто занимается агроэкотуризмом, а также для владельцев агроусадеб. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, пишет «Зеркало».
Для владельцев агроусадеб сбор хотят поднять до 37 рублей в месяц. Сейчас он составляет 31 рубль. В последний раз этот налог повышали с начала этого года.
Для ремесленников в 2023 году хотят ввести налог в размере 6 рублей в месяц. За год выйдет 72 рубля. Сейчас сбор — 62 рубля в год.
При этом для ремесленников и владельцев агроусадеб предусмотрена возможность перейти на уплату налога на профессиональный доход, который появится в Беларуси со следующего года.