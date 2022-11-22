Российские пропагандисты «породнили» Путина и Лукашенко 6 22.11.2022, 15:34

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Фото: Wikipedia

Теперь оба диктатора — фейковые «сироты войны».

Пропагандистский российский Первый канал показал в эфире сюжет, в котором говорилось, что отец диктатора Владимира Путина Владимир Спиридонович Путин героически погиб во время Второй мировой войны - то есть за 10 лет до рождения нынешнего хозяина Кремля.

На очередное вранье пропагандистов обратили внимание в Twitter.

«Первый канал похоронил отца Владимира Путина в битве за Невский пятачок в годы блокады. Но президент России родился в 1952 году. В сюжете бегущей строкой было указано: «Об этом заявлял и Президент Владимир Путин, чей отец погиб на Невском пятачке, прорывая вражеское кольцо», - говорится в сообщении.

Справка. Невский пятачок – условное обозначение плацдарма на левом берегу реки Невы, которую удерживали военные Ленинградского фронта с 19 сентября 1941 года по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 года по 17 февраля 1943 года в ходе битвы за Ленинград.

Согласно открытой информации, Владимир Спиридонович действительно участвовал во Второй мировой войне с июня 1941 года. Сражался в составе 330-го стрелкового полка 86-й дивизии Красной армии, защищая Невский пятачок, был тяжело ранен осколком в левую голень и стопу (17 ноября 1941), однако выжил.

В 1952 году у него родился сын - Владимир Путин.

Отметим, что подобную историю о своем отце рассказывал и Лукашенко, родившийся в 1954 году.

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