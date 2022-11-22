закрыть
22 ноября 2022, вторник, 16:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

19-летнему политзаключенному оставили огромный приговор без изменений

1
  • 22.11.2022, 15:43
  • 1,572
19-летнему политзаключенному оставили огромный приговор без изменений

Скоро Илью Веремеева этапируют в колонию.

24 февраля Илья Веремеев из Гомеля начал переписку в Telegram с сестрой Яной около пяти утра. Причина — вторжение российских войск в Украину и обстрел города Николаев, в котором жила на тот момент его сестра. Илья очень волновался за нее, сообщает «Вясна».

Через три дня парня задержали после его призывов в местном чате оказывать сопротивление и начать действовать против войны — на месте сбора с гомельчанами его ждали силовики.

Илью приговорили к 6,5 годам колонии.

22 ноября апелляционную жалобу политзаключенного оставили без удовлетворения, а приговор без изменений. Скоро его этапируют в колонию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше