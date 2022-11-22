19-летнему политзаключенному оставили огромный приговор без изменений 1 22.11.2022, 15:43

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Скоро Илью Веремеева этапируют в колонию.

24 февраля Илья Веремеев из Гомеля начал переписку в Telegram с сестрой Яной около пяти утра. Причина — вторжение российских войск в Украину и обстрел города Николаев, в котором жила на тот момент его сестра. Илья очень волновался за нее, сообщает «Вясна».

Через три дня парня задержали после его призывов в местном чате оказывать сопротивление и начать действовать против войны — на месте сбора с гомельчанами его ждали силовики.

Илью приговорили к 6,5 годам колонии.

22 ноября апелляционную жалобу политзаключенного оставили без удовлетворения, а приговор без изменений. Скоро его этапируют в колонию.

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