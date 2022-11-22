Политолог: Бегство врага из Херсона проложило путь к возврату Крыма и развалу РФ 2 22.11.2022, 15:46

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Элиты РФ больше не верят в сильного Путина.

Об этом рассказал политолог Николай Давыдюк в эфире национального телемарафона, пишет unian.net.

Ведущий задал вопрос касательно возвращения Крыма и дальнейшего развала России. Эксперт на это ответил: «Я думаю, камнем преткновения стал Херсон. Вот Херсон запустил процесс возврата Крыма и развала Российской Федерации. Элиты не верят в сильного Путина больше. Единственный областной центр, который он смог завоевать, Украина легко вернула».

По словам Давыдюка, освобождение Херсона также имеет большое символическое значение. Путин утверждал, что территории, незаконно включенные в состав РФ в результате так называемых референдумов, будут защищать всеми способами. Звучали даже прямые намеки на применение ядерного оружия. Однако ВСУ вошли в город и сейчас занимаются освобождением области.

С Крымом история повторится. Давыдюк убежден, что угрозы снова ни к чему не приведут. Как сообщил политолог, Путин — «кабинетная крыса», и он умеет проигрывать. Президент РФ начинал войну с «кучей игрушек», а теперь нет ни «Северного потока», ни Крымского моста, ни Херсона.

«На самом деле, и Советский Союз, уже будучи ядерным государством, проигрывал и распадался. И Россия, которая слабее Советского Союза в десятки раз, просто в десятки раз: бешенная коррупция, ноль потенциала технического и просто спившаяся армия с тупыми генералами. Вот вам и рецепт современной России […] Поэтому не верю, что Россия сможет сохраниться в том виде, в котором она есть сегодня, а началом этого стал Херсон — это 100%», — подытожил Давыдюк.

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