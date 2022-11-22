Белорусы возмущены качеством молочных продуктов 2 22.11.2022, 16:18

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Компании оправдываются отсутствием тары.

Минский блогер снял на витрине одной из крупных торговых сетей полуторалитровые бутылки с молоком, на дне которых якобы плавал странный «осадок». В ОАО «Молочный мир» попытались оправдаться, пишет «Зеркало».

В ролике блогер продемонстрировал своим зрителям бутылку молока, отметив, что «белорусская молочка совсем испортилась».

— Сегодня 60% нашей молочки отправляется на экспорт, в том числе в такие страны, как Китай, Вьетнам и даже Сингапур. А потому качество для производителя превыше всего, — прокомментировала ситуацию начальник отдела «Молочный мир» Инна Черко.

По словам специалиста, в нынешних экономических реалиях предприятию, как и другим производителям, пришлось искать новых поставщиков пресс-форм для пластиковой тары. Окончательный вид бутылки различного объема получают в цеху, непосредственно перед розливом молока. Процесс этот автоматизирован и происходит без участия человека.

— То, что мы видим в данном ролике — это не более, чем цвет перламутра самой пластиковой тары. И, смею заверить наших потребителей, на качество и безопасность молока это совершенно не влияет. Однако во избежание подобных инцидентов, которые, безусловно, несут недобрую службу для нашего имиджа, что в какой-то мере подогревается и недобросовестными блогерами, мы намерены более тщательно подбирать поставщиков сырья для производства тары, — рассказала Инна Черко.

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