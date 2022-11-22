Российские «мобики» на Донбассе сами сдают свои позиции 22.11.2022, 16:20

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В ВСУ назвали главную ошибку оккупантов.

Плохо обученные мобилизованные россияне, которых командование бросило на передовую, часто сами демаскируют свои позиции. Они очень плохо экипированы, поэтому, чтобы согреться, жгут костры, которые прекрасно видят украинцы.

Российское командование не позаботилось ни о том, чтобы обеспечить мобилизованных теплой одеждой и обувью, ни о том, чтобы рассказать им об элементарных правилах безопасности на фронте. Как пишет «Обозреватель», об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

«Новомобилизованные, которые еще не обучены, как правильно маскироваться и не демаскировать свою позицию, и имеют плохую амуницию – они разжигали костры, курили в окопах – демаскировали позиции для артиллерии ВСУ», – отметил он.

В то же время, по словам Череватого, чем больше мобилизованных РФ бросает на передовую, тем хуже они обеспечены. На телах уничтоженных оккупантов украинские воины видят некачественную одежду, пропускающую холод, и непригодные в это время года ботинки.

«А чем больше этих мобилизованных, я так понимаю, тем более старые используются запасы, менее качественные», – добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

По его словам, за прошедшие сутки на Донбассе российские оккупанты меньше шли в атаку не в последнюю очередь из-за ухудшения погодных условий. Однако на количество артиллерийских обстрелов со стороны врага погода никак не повлияла.

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