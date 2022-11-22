Какая погода ждет белорусов на неделе? 22.11.2022, 16:28

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Прогноз на 23-25 ноября.

23 ноября погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку страны сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта. Будет преобладать облачная погода, пишет pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах образуются слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью составит

-2..-8°С, максимальная днем -5..+1°С. Атмосферное давление будет расти.

24 ноября ночью погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, утром и днем с территории Украины распространится влияние очередной системы атмосферных фронтов. Уплотнятся облака. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами образуется туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от -1°С по юго-западу до -9°С по северо-востоку, при прояснениях морозы усилятся до -12°С, максимальная температура воздуха днем ожидается в пределах -3..+2°С.

25 ноября территория нашей страны останется под влиянием атмосферных фронтов. Ожидается облачная с осадками погода. Временами будет идти снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах образуется туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха немного повысится и составит: ночью

-6..+1°С, максимальная днем -3..+3°С.

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