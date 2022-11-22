На «скандальной» птицефабрике «Дружба» назначили нового директора 22.11.2022, 16:47

Андрей Мулярчик

Кто он такой и чем раньше занимался?

Барановичскую птицефабрику «Дружба», предыдущего директора которой еще летом сняли с должности из-за подозрений в коррупции, возглавил бывший председатель Пинского горисполкома Андрей Мулярчик. Нового руководителя коллективу представил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, пишет «Зеркало».

Мулярчик родился в 1976 году в Дрогичине. Окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и академию управления при Лукашенко.

Был первым заместителем генерального директора брестского концерна «Мясомолпром», шесть лет возглавлял ОАО «Пинский мясокомбинат». С 2014 года по 2018 год был председателем Пинского горисполкома, после этого стал гендиректором ОАО «Белсолод».

Что происходило на птицефабрике недавно

Напомним, в конце августа стало известно, что бывшего руководителя крупнейшей птицефабрики «Дружба» в Барановичах Василия Маркевича задержали за взятку в 6,5 тысячи долларов. Незадолго до этого его сняли с занимаемой должности.

После этого скандалы вокруг предприятия не закончились. В сентябре покупатели стали жаловаться, что из магазинов начали исчезать целые куриные тушки бройлеров — в продаже можно было найти только разделку, полуфабрикаты и полутушки, которые стоят значительно дороже. На птицефабрике объяснили, что приняли решение вообще снять целую тушку с производства: выпускать ее оказалось экономически невыгодно.

На ситуацию с разделанной птицей обратили внимание правительство и Лукашенко, который раскритиковал уловку производителя и потребовал «действенных мер».

Вскоре МАРТ подготовил специальное постановление, которое касается регулирования цен на мясо кур и частей тушки цыплят-бройлеров. В частности, теперь стоимость двух полутушек, передней и задней четвертин тушки не должна превышать стоимости самой тушки, а стоимость иных частей тушки — стоимости тушки, увеличенной на 10%.

Прокуратура же из-за хитрости с «расчлененными» куриными тушками на «Дружбе» завела уголовное дело: должностных лиц птицефабрики обвиняют в превышении служебных полномочий.

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