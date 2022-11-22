Путин, не выходя из бункера, «открыл» два ледокола и завод по производству индейки 7 22.11.2022, 16:59

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Российский диктатор боится появляться на публике.

Российские пропагандистские СМИ отчитались о том, что президент России Владимир Путин принял участие в церемониях поднятия флага РФ на атомном ледоколе «Урал» и спуска на воду атомного ледокола «Якутия» – правда, делал он это из своего кабинета, по видеосвязи.

Диктатор из своего бункера сказал: «Спуск разрешаю. Приступайте».

Президент страны-агрессора смотрел на спуск ледокола по телевизору, пишет «Украинская правда».

РоссСМИ также показали, как Путин поднялся из кресла, когда начал звучать гимн РФ во время поднятия флага на атомном ледоколе «Урал».

20 ноября Путин открыл в Тюмени завод по производству индейки – но так же, не выходя из кабинета.

18 ноября президент России Владимир Путин впервые за время войны лично присутствовал на заседании Совета безопасности, а не включался по видеосвязи.

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