Украинский спецназ устроил «охоту» на оккупантов в Донецкой области 22.11.2022, 17:10

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Позиции оккупантов уничтожили с помощью беспилотников.

Спецназовцы Национальной гвардии Украины уничтожили военную технику и позиции оккупантов с помощью беспилотников.

Видео с работой операторов БПЛА опубликовали в телеграм-канале НГУ.

По словам военных, Донецкое направление остается одним из самых сложных. Но несмотря на это украинские военные продолжают давать отпор оккупантам и уничтожают вражескую технику.

«Донецкое направление остается одним из самых горячих на фронте. Наши спецназовцы из подразделения «Омега» делают все возможное, чтобы уничтожить врага и как можно быстрее приблизить победу Украины», – говорится в сообщении.

На опубликованном видео зафиксированы моменты уничтожения личного состава, позиции и военной техники российских захватчиков. В Национальной гвардии отмечают, что это-лишь часть успешно ликвидированных целей врага.

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