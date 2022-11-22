«Письма счастья» за техосмотр стали приходить не только по камерам средней скорости? 22.11.2022, 17:37

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Водители в недоумении.

Ранее СМИ писали о закономерности, обнаруженной между «письмами счастья» за отсутствие техосмотра и местом съемки автомобиля. Казалось, что нарушение фиксировали уcтройства RoadEye AverSpeed c замером средней скорости. Однако в Бресте автолюбителю пришло письмо за отсутствие ТО с фотографиями, снятыми другой камерой — Mesta 2000. При этом, по словам водителя, отдельного документа о превышении скоростного режима не прислали, пишет «Онлайнер».

Автомобиль зафиксировали камеры, расположенные на проспекте Республики в облцентре. На первый раз водителю просто выписали предупреждение. Мужчина утверждает, что ему пришел лишь этот экземпляр. Некоторые автомобилисты полагают: «письмо счастья» за отсутствие ТО приходит параллельно, но необязательно одновременно с тем, как присылают такой же документ за превышение скорости.

Однозначно утверждать, что отсутствие ТО фиксируют только камеры средней скорости, нельзя — это лишь предположение водителей, получивших «письма счастья» в последнее время. ГАИ и МВД пока не выступили с официальным заявлением по поводу камер, фиксирующих все авто из потока с отсутствующим разрешением на допуск к участию в движении.

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