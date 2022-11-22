Военный эксперт: Будет активизация боевых действий от ВСУ 22.11.2022, 17:30

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Фото: AP

Россия очень стремится к паузе в войне.

Многие аналитики говорят о том, что существуют определенные договоренности о замораживании войны в Украине. Мол, фронт остановится на той линии, которая есть сейчас.

Однако такая версия не имеет оснований дя существования. Об этом в стриме на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

Возможно ли замораживание боевых действий на фронте

По его словам, приверженцы версии заговора придерживаются мнения, что официально о замораживании войны никто сообщать не будет. В Украине продлили срок действия военного положения до 19 февраля 2023 года. Однако, мол, на фронте дальше ничего не будет происходить.

Однако Жданов считает, что никакого замораживания войны не будет.

У нас есть реальный шанс воспользоваться временным преимуществом и не позволить России выровнять ситуацию, дав ей паузу в войне,

– отметил военный эксперт.

«Мы не можем упустить такой шанс»

По его словам, на этой или на следующей неделе произойдет перегруппировка войск, потому что нужно перебросить в том числе те войска, которые освободились с правого берега Днепра в Херсонской области. Россия также производит перегруппировку.

А дальше мы будем наблюдать активизацию боевых действий, по крайней мере, с нашей стороны. Ведь мы не можем упустить такой шанс,

– сказал Жданов.

Он добавил, что сейчас Россия очень стремится к паузе в войне.

«Раздается просто вой из Кремля о передышке. А чем больше Россия просит о переговорах, тем больше нужно атаковать», - отметил военный эксперт.

По словам Жданова, минимум через неделю мы должны увидеть определенные продвижения в активности боевых действий с украинской стороны.

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