В Беларуси многодетная мама может рассчитывать на пенсию в $65 22.11.2022, 17:42

Лукашисты хотят свалить заботу о пожилых родителях на детей.

На какую пенсию может рассчитывать женщина, которая полностью посвятила себя семье и ни дня не работала, рассказали в передаче «По существу» на СТВ.

- Мы говорим, что в многодетной семье родители должны заботиться о своих детях. Но мы забываем, что когда дети вырастут, они обязаны заботиться о своих родителях, - заметил замминистра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков. - Многодетная мама выстраивает свой жизненный путь так, что она вкладывает все в своих детей и имеет право рассчитывать на заботу детей. Что касается пенсии: да, пенсия у нее будет, это будет социальная пенсия, которую ей назначат в 63 года.

Напомним, размер социальной пенсии по возрасту с августа 2022 года составляет 164,25 руб.

Кроме того, 12 лет нахождения в отпуске по уходу за ребенком засчитывается в общий стаж, заметил Ковальков. Но не следует путать общий и трудовой стаж.

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