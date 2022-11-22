Войны элит: Пригожин и Кадыров раскалывают «вторую армию мира» 22.11.2022, 17:48

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К чему приведут попытки выслужиться перед кремлевским диктатором?

Войны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова привели к полной дискредитации «второй армии мира», которой себя считала российская армия. Попытки Пригожина выслужиться перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным и влиять на министерство обороны РФ вносят раскол в регулярную российскую армию. А определенное повышение его уровня в верхних правящих кругах привело к потере элитного статуса ЧВК «Вагнер». В свою очередь, Кадыров завидует Пригожину из-за гораздо лучшего материального и технического оснащения вагнеровцев по сравнению с кадыровцами. Но приведет ли это все к излому в российской армии — своим мнением в эфире «Апостроф TV» поделился бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

На определенном этапе ЧВК «Вагнер» считалась элитной исключительно за счет более крупной по сравнению с российской армией зарплаты. Это было еще до войны, когда они ездили в Сирию, Ливию, ЦАР и получали там до 4000 долларов в месяц. Это хороший заработок для такой работы. Сейчас вся элитность упала, потому что туда стали набирать всех подряд, а Пригожин вышел на новый уровень в российском истеблишменте.

Ранее он считался «поваром» Путина, получал определенные контракты на поставку продуктов питания в российскую армию. А сейчас ему поручили не просто заботиться о ЧВК «Вагнер», он начал активно набирать людей. Мы видели как он вербовал преступников в тюрьме, как он кичился и демонстративно говорил, что именно он является владельцем ЧВК «Вагнер». И я вижу, что Кремлю это понравилось, он стал более «рукопожатным», набирает больше баллов в окружении путина и лично у российского президента. Несмотря на то, что у него откровенно плохие отношения с министром обороны Сергеем Шойгу, Пригожин получает больше возможностей зайти в минобороны РФ, чтобы продавать туда больше своих продуктов питания и за счет этих бюджетных средств финансировать ЧВК «Вагнер».

Заметьте, у ЧВК «Вагнер» есть танки, есть авиация. Этого нет у Кадырова, поэтому он чрезвычайно завидует Пригожину. Кадыров тоже хочет танки, авиацию для своей армии, но они у них этого нет, потому что они балбесы и не могут научиться этим пользоваться. Именно поэтому они исключительно пехота.

У российской армии есть техника, танки, и ракеты, и все остальное, что нужно для ведения войны, и наши военные это видят каждый день на передовой. Но российская армия дискредитирована. Во-первых, ее качает сам Пригожин — это же неслыханно, когда руководителя армии, считавшей себя второй в мире, министра обороны просто начинает «душить» какой-то зек. Мы же знаем, что у Пригожина много «трофеев» по ту сторону закона: вымогательство, разбой, проникновение в жилище. То есть русская армия всегда считала себя элитой, а здесь ею пытается руководить зэк.

С другой стороны русскую армию расшатывает Кадыров, а военные прекрасно помнят при каких обстоятельствах Кадыров стал главой Чечни. На чьей стороне сражался отец Кадырова, как и при каких обстоятельствах он перешел на сторону федеральных властей.

Пока мобилизованные отказываются идти воевать, но исключительно из-за плохого обеспечения. У них не возникает вопрос: зачем вообще нужна эта война и почему мы идем убивать мирных людей? Им нужно оснащение и они пойдут на фронт. Даже русские женщины жалуются, что их мужчин отправляют налегке. То есть они не говорят о самой войне, они говорят, что нет бронежилетов, одежды, обуви и прочего. Они мыслят так, и это не добавляет нам надежды на то, что в России наступит перелом. Пока все ломается только из-за отсутствия материально-технического обеспечения.

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