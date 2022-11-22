Минчанина осудили на два года «домашней химии» за участие в протестном Марше 22.11.2022, 18:06

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Дело рассматривала судья Татьяна Шотик.

В Ленинском суде Минска 3 ноября осудили Николая Буцкого по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них») Уголовного кодекса. Дело рассматривала судья Татьяна Шотик, пишет «Вясна».

Николая обвинили в том, что он в 2020 году в Минске участвовал в протестном Марше. Материалами, согласно которым вину Николая посчитали «доказанной», среди прочего, суд назвал «протокол осмотра телеграм-канала, признанного экстремистским», видеозаписи и фотографии.

Из судебного постановления также становится ясно, что местоположение Николая определили по биллингу его телефона. Суд в качестве доказательства вины предоставил «протокол осмотра данных о телефонных соединениях абонентского номера».

С места работы Николая были представлены положительные характеристики.

3 ноября судья Ленинского суда Минска Татьяна Шотик признала Николая Буцкого виновным по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них») Уголовного кодекса и осудила его на 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»).

Меру пресечения Николаю изменили на подписку о невыезде и освободили в зале суда.

Николай Буцкий работал кладовщиком, имеет высшее образование и воспитывает двух несовершеннолетних детей.

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