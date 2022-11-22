Сенаторы призвали Пентагон дать Украине дроны, которые могут «изменить стратегический ход войны» 1 22.11.2022, 18:37

Речь идет о беспилотниках Gray Eagle MQ-1C.

Шестнадцать сенаторов от обеих партий призвали администрацию президента США пересмотреть решение не поставлять Украине высокотехнологичные современные беспилотники Gray Eagle MQ-1C. В письме от 22 ноября они указывают, что дроны, способные летать более 24 часов и нести четыре ракеты Hellfire или восемь ракет Stinger, могут «изменить стратегический ход войны в пользу Украины».

В предоставлении этих беспилотников Киеву сенаторы видят «значительные положительные моменты в долгосрочной перспективе», говорится в письме на имя министра обороны Ллойда Остина, с которым ознакомилась The Wall Street Journal. В Пентагоне отказались предоставить газете комментарий по его поводу.

Вопрос о поставках Gray Eagle рассматривался несколько месяцев, в итоге в Пентагоне решили, что они могут привести к эскалации конфликта и дать понять Москве, что США предоставляют Украине вооружения, которые можно применить для ударов по российской территории, поясняли ранее источники WSJ. Дополнительным, хотя и не главным фактором стала возможность попадания используемых в дронах технологий в руки России.

Между тем в последние месяцы Иран поставил сотни беспилотников России, которая использует их для ударов по гражданским и энергетическими объектам в Украине. Эти дроны дают России преимущество на поле боя и для противодействия им нужно обеспечить украинцев американскими вооружениями, настаивают сенаторы:

Операционные характеристики этой системы [Gray Eagle] — доступность, смертоносность, жизнеспособность и возможность экспорта — дополняют существующие системы вооружений, которые используются украинцами, и повысят поражающие способности украинских вооруженных сил.

На обучение обращению с MQ-1 °C, которые выпускаются компанией General Atomics, уйдет 27 дней, указывают сенаторы. Обладая такими дронами, Украина могла бы «найти и атаковать российские военные корабли в Черном море, прорвав принудительную блокаду и ликвидировав двойное давление — на украинскую экономику и мировые цены на продовольствие».

После деоккупации Херсона Вооруженные силы Украины начали операцию по освобождению Кинбурнского полуострова — косы, которая прикрывает проход из Черного моря в порты Херсона и Николаева, расположенные в устьях Днепра и Южного Буга соответственно.

Пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что операция на Кинбурнской косе продолжается и попросила соблюдать режим информационной тишины. Российские войска запускают с косы ракеты, беспилотники и наносят артиллерийские удары по Николаеву. Ее освобождение позволило бы не только прекратить обстрелы, но и открыть морской путь в Николаев и Херсон.

Сенаторы попросили министра Остина до 30 ноября объяснить причины, по которым Пентагон ранее отказал в предоставлении Украине дронов Gray Eagle.

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