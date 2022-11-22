В Гродно арестовали главу представительства швейцарской фармкомпании Alpen Pharma 1 22.11.2022, 18:40

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По уголовному делу проходят 12 человек.

Прокуратура Гродно по итогам проверки, проведенной совместно с ОБЭП, возбудила уголовное дело против представительства швейцарской фармацевтической компании Alpen Pharma в Беларуси, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Согласно материалам дела, 31-летняя подозреваемая на протяжении 2 лет систематически предоставляла от имени представительства „Alpen Pharma AG“ незаконные денежные вознаграждения медицинским работникам учреждений здравоохранения региона за продвижение производимых гомеопатических и лекарственных препаратов», — говорится в пресс-релизе.

Утверждается, что точно так же передача незаконных вознаграждений для медиков была налажена по всей стране.

Подозреваемыми по делу признаны 12 представителей компании по областям и Минску. Главу представительства с санкции гродненского прокурора взяли под стражу, ведущего специалиста по региональному развитию отпустили под залог.

Швейцарская Alpen Pharma, как говорится на ее сайте, занимается производством, продвижением и дистрибуцией лекарственных средств, организацией и проведением клинических испытаний препаратов, их регистрацией, работает по всей Европе и в Азии. В Беларуси компания действует с 2009 года.

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